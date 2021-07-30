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    الكشف عن حقيقة انتقال لاعب ارسنال ويليان للأهلي السعودي

    المصدر:
    • دبي-ياسر قاسم
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    نفت مصادر إعلامية أي مفاوضات بين نادي أهلي جدة السعودي مع البرازيلي ويليان لاعب ارسنال الانجليزي، جاء ذلك في توضيح للإعلامي الرياضي الشهير، فابريزيو رومانو ، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين اليوم (الجمعة)، وكشف فابريزيو عن حقيقة الأنباء المتعلقة برغبة النادي الأهلي في التعاقد مع ويليان.

    وأكد الإعلامي الإيطالي الموثوق عبر حسابه على (تويتر) على عدم وجود أي مفاوضات أو إتصالات من النادي الأهلي لضم اللاعب البرازيلي ويليان.

    وأضاف رومانو أن ويليان يفكر في الرحيل عن صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن الأمر لا يتعلق بالانتقال للنادي الأهلي السعودي.

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