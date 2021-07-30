كوريا الشمالية تنسحب من كأس آسيا تحت 23 عاما وكأس آسيا للسيدات 2022

المصدر: يونهاب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم امس الخميس عن انسحاب كوريا الشمالية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقررة في أوزبكستان في العام المقبل، وبطولة كأس آسيا للسيدات لكرة القدم المقررة في الهند في العام نفسه.

وقال الاتحاد: "تأكدنا من انسحاب اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم من تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 في أوزبكستان، وتصفيات كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند".

وأضاف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيجري قرعة يوم 11 أغسطس للحفاظ على توازن عدد الفرق في جميع المجموعات لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما.

وتابع الاتحاد أن نتائج قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند التي أجريت في 24 يونيو من هذا العام لم تتغير.

وسوف تتنافس الدول المشاركة في كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند للحصول على بطاقات التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات 2023، المقرر إقامتها في أستراليا ونيوزيلندا.

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