التونسي رفيعة يتسبب في عزل يوفنتوس

المصدر: روما - د ب أ

تسببت إصابة لاعب الوسط التونسي حمزة رفيعة بفيروس كورونا المستجد في دخول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي العزل الطبي، ويلعب رفيعة في الفريق الرديف بيوفنتوس لكنه تدرب مع الفريق الأول أخيراً، بحسب المتحدث باسم النادي .

وسيتم السماح للاعبين الذين جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية، بمواصلة التدريب لكن مع حظر اختلاطهم بأي شخص من خارج المجموعة.

وينطلق موسم الدوري الإيطالي في 21 أغسطس المقبل ويستهل يوفنتوس مشواره تحت قيادة المدرب الجديد ماسيميليانو اليجري بمواجهة مضيفه أودينيزي.

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