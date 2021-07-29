أندية كرة القدم يمكنها التعافي من أثار أزمة فيروس كورونا

المصدر: د ب ا

بات بإمكان أندية كرة القدم أن تأمل في الخروج من أزمة تأثير فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم الأرقام التي نشرتها شركة "ديلويت" لتدقيق الحسابات، والتي كشفت عن انخفاض في الإيرادات بلغ 7ر3 مليار يورو (4ر4 مليار دولار).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن المراجعة السنوية الثلاثين لتمويل كرة القدم الصادرة عن "ديلويت"، والتي نشرت اليوم الخميس، كشفت عن تعرض الدوريات الخمس الكبرى لإنخفاض في الإيرادات بنسبة 13 بالمئة في موسم 2019 / 2020 وبلغت قيمته 2ر25 مليار يورو.

كما أوضحت "ديلويت" في يونيو الماضي أن إيرادات الدوري الإنجليزي انخفضت من 2ر5 مليار جنيه إسترليني (2ر7 مليار دولار) في موسم 2018 /2019 إلى 5ر4 مليار إسترليني في 2019 / 2020، وذلك بسبب

غياب الجماهير عن الحضور للملاعب وتأخر عائدات البث التليفزيوني.

وتسببت أزمة فيروس كورونا المستجد، في توقف منافسات كرة القدم في آذار / مارس عام 2020، وذلك حتى عودة منافسات الدوري الإنجليزي بدون حضور جماهيري في يونيو ، وفي خسائر قياسية للأندية بلغت 966 مليون جنيه إسترليني، حيث انخفضت الإيرادات بمقدار 648 مليون جنيه إسترليني، مع 126 مليون جنيه إسترليني زيادة في الأجور.

ورغم ذلك فإن أجور اللاعبين في الدوري الإنجليزي شهدت أقل زيادة منذ موسم 2004 / 2005، حيث زادت بنسبة أربعة بالمئةإلى 3ر3 مليار جنيه إسترليني في موسم 2019 / 2020، في حين ظل إجمالي رواتب اللاعبين ثابتا إلى حد كبير في باقي الدوريات الأوروبية الكبرى.



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