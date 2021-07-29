كونميبول يقترح أوقاتاً مستقطعة للجوء إلى "الفار"

المصدر: أ ف ب

اقترح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) السماح بأوقات مستقطعة خلال استشارة حكم الفيديو المساعد "في آيه آر"، وتمكين الفرق بطلب اللجوء إلى هذه التقنية بمرات محددة على غرار ما يحصل في منافسات كرة المضرب.

وقال رئيس لجنة الحكام في الكونميبول البرازيلي ويلسون سينيم لوكالة فرانس برس: "أرسلنا مؤخرًا وثيقة نطلب فيها التوقف عن اللعب لبعض الوقت، وألا تكون الدقائق (استشارة تقنية الفيديو المساعد) التي تمر مصدر قلق".

واعرب سينيم أيضا عن أمله في أن "يكون لكل فريق عدد محدد من الفرص لطلب (استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد)، كما هو الحال في الرياضات الأخرى، مثل الكرة الطائرة أو كرة المضرب".

وأوضح أنه تم إرسال المقترحات إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وكذلك إلى مجلس الاتحاد الدولي للعبة (إيفاب)، المسؤول عن القوانين الناظمة للعبة الشعبية الأولى.

واستخدمت تقنية حكم الفيديو المساعد في بطولات مختلفة منذ العام 2017، قبل اللجوء إليها في مونديال 2018 ثم استخدمها الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) في مسابقة دوري أبطال أوروبا اعتبارا من العام 2019 ثم في كأس أوروبا هذا العام.

ووحدها البرازيل والبارغواي وكولومبيا تستخدم هذه التقنية في بطولاتها في في أمريكا الجنوبية.

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