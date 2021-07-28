شاهد.. هدف على طريقة ساحر العرب

المصدر: البيان

أشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالهدف العالمي الذي سجله النجم الدولي الجزائري رياض محرز مساء أمس الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو الهدف وأرفقه بعبارة:”هدف على طريقة ساحر العرب الخاصة”.

وفي تغريدة أخرى وصف حساب السيتي المُخالفة التي سجلها محرز في المواجهة الودية التحضيرية أمام بريستون نورث إند بالصاروخ.

وغرد الحساب: ”صاروخ قادم من ”.

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