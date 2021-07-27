رونالدو .. موسم رابع بقميص يوفنتوس

المصدر: (ميلانو - أ ف ب)

وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حداً لشائعات انضمامه لباريس سان جرمان، واستهل تحضيراته لموسمه الرابع بقميص يوفنتوس، وتجمع مئات المشجعين لتحية رونالدو في المركز الطبي الخاص بعملاق تورينو، حيث يخضع اللاعبون للفحوصات الطبية قبل بداية الموسم، وسيجتمع رونالدو بالمدرب ماسيميليانو أليغري الذي كان وراء قدوم النجم البرتغالي إلى يوفنتوس عام 2018 قبل بداية التدريبات لبدء الموسم الجديد، حيث يسعى ورفاقه إلى استعادة لقب الدوري الإيطالي من إنتر ميلان، وتحقيق حلم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن يوفنتوس منذ 1996.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز