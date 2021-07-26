ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي يخسر مباراته الأولى أمام رينجرز

المصدر: أ ف ب

خسر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مباراته الأولى بعد العودة للإشراف على ريال مدريد الإسباني، وجاءت الأحد على يد رينجرز الاسكتلندي 1-2 في غلاسكو ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وعاد أنشيلوتي في الأول من يونيو لاستلام مهمة تدريب النادي الملكي لثلاثة أعوام خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال من منصبه مجدداً، لكن هذه المرة على خلفية موسم خالٍ تماماً من الألقاب إن كان محلياً أو قارياً، خلافاً للمرة الأولى العام 2018 حين استقال بعد أيام معدودة على قيادة ريال الى لقبه الثالث توالياً في دوري الأبطال.

وبعد خوضه مباراتين تمرينيتين في 11 و18 الحالي ضد فوينلابرادا (3-1) ورايو فايكانو (1-1)، سافر ريال الى غلاسكو لمواجهة عملاقها رينجرز بتشكيلة رديفة الى حد كبير غاب عنها غالبية الركائز الأساسية ومع الظهير البرازيلي مارسيلو حاملاً شارة القيادة بعد رحيل سيرخيو راموس الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وبدأ ريال اللقاء بأفضل طريقة بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة عبر البرازيلي رودريغو، إلا أن المضيف الاسكتلندي قلب الطاولة في الشوط الثاني بهدفي الزامبي فاشين ساكالا (ق55) والسويسري سيدريك إيتن (ق77)، مستفيداً من النقص العددي في صفوف نادي العاصمة الإسبانية نتيجة طرد ناتشو في ربع الساعة الأخير.

ويخوض المدرب الإيطالي البالغ 61 عاماً الذي سبق له الإشراف على ريال بين 2013 و2015 حين قاده الى ثلاثية دوري الأبطال والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2014، مباراته التالية في منصبه الجديد-القديم ضد فريقه السابق ميلان في الثامن من أغسطس قبل بدء مشوار الدوري الإسباني في 14 منه ضد ديبورتيفو ألافيس في ملعب الأخير.

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