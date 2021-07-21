تحوّل مفاجىء في وجهة رونالدو.. من باريس إلى مانشستر

المصدر: البيان

أفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أمس الثلاثاء بأن مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يرغب في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، الصيف الجاري.

وينتهي عقد رونالدو بالرحيل مع يوفنتوس في العام المقبل، ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن النجم البرتغالي يرغب في الرحيل عن الفريق الإيطالي خلال المركاتو الصيفي الجاري، وارتبط اسمه بالانضمام إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن رونالدو مرشح بقوة لارتداء قميص مانشستر سيتي، بدءا من الموسم المقبل.

وأضاف التقرير، أن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يبحث عن مهاجم من طراز رفيع لقيادة هجوم السيتي بعد رحيل المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى برشلونة.

وأشار "كالتشيو ميركاتو" إلى أن تعقد مفاوضات مانشستر سيتي مع توتنهام لضم مهاجمه هاري كين، هو ما حول الدفة تجاه كريستيانو رونالدو.

وختم التقرير، بأن مانشستر سيتي على علم بأن يوفنتوس لديه اهتمام بمهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس، وبالتالي من المتوقع أن يعرض الفريق الإنجليزي على "السيدة العجوز" عقد صفقة تبادلية تشمل الثنائي.

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