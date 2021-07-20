منتخب السلة الأمريكي يهزم إسبانيا بطل العالم

المصدر: (لوس أنجليس - أ ف ب)

اختتم المنتخب الأمريكي لكرة السلة استعداداته للدفاع عن لقبه في أولمبياد طوكيو بفوز على إسبانيا بطلة العالم 83 - 76 في لاس فيغاس في رابع مباراة دولية ودية.

ويدين المنتخب الأمريكي بفوزه الثاني توالياً بعد الأول على الأرجنتين 108 - 80، إلى نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد الذي سجل 19 نقطة مع ست تمريرات حاسمة وأربع متابعات، وأضاف جناح سان أنتونيو سبيرز كيلدون جونسون، بديل برادلي بيل المنسحب بسبب فيروس كورونا، 15 نقطة، ونجم بروكلين نتس كيفن دورانت 14 نقطة.

في المقابل، برز ريكي روبيو في صفوف المنتخب الإسباني وفرض نفسه أفضل مسجل في المباراة برصيد 23 نقطة، فيما اكتفى الشقيقان باو ومارك غاسول بتسجيل 8 و10 نقاط على التوالي. وعوضت الولايات المتحدة بدايتها الإعدادية المخيبة، حيث خسرت مباراتيها الأوليين أمام نيجيريا وأستراليا.

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