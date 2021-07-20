الاتحاد الإنجليزي يحقق في أحداث نهائي «يورو 2020»

المصدر: (لندن - د ب أ)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إطلاق تحقيقات بشأن أحداث نهائي «يورو 2020» باستاد ويمبلي والذي انتهى بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي بضربات الجزاء الترجيحية، وتعهد الاتحاد بالكشف عن المسؤولين عن «المشاهد المخزية» قبل المباراة النهائية وخلالها.وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان :«نحن عازمون على فهم ما حدث خارج وداخل الاستاد خلال النهائي وسيتم استغلال النتائج بشكل رئيسي لضمان تعلم الدروس وعدم تكرار مثل هذه المشاهد».

وأثيرت الاضطرابات قبل المباراة النهائية وشهدت المدرجات مشاهد مخزية خلال المباراة ، كما تعرض عدد من لاعبي المنتخب الإنجليزي لإساءات عنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز