كومان: ميسي المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بات ليونيل ميسي، المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية للعام الجاري 2021، ويؤكد رونالد كومان مدرب برشلونة، أن لاعب فريقه سيفوز باللقب مجدداً، بعد أن قاد الأرجنتين أخيراً إلى المجد بالفوز ببطولة كوبا أمريكا.

ويصر كومان، على أن ميسي المرشح الرئيسي والمفضل لديه للفوز بالجائزة بعد موسم مذهل آخر مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، وسبق أن فاز ميسي، بالجائزة المرموقة في ست مناسبات منفصلة، مع احتمال تفوقه بالفوز بها للمرة السابعة.

وقال مدرب برشلونة للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: "ميسي القائد للفريق، وأظهر مراراً وتكراراً إنه الأفضل في العالم، وكنت أعرف مدى رغبته في الفوز ببطولة كوبا أمريكا، وفعل ذلك أخيراً، وميسي هو المرشح الرئيسي لجائزة الكرة الذهبية بعد موسم رائع، وبالنسبة لي فهو المرشح الأوفر حظاً".

وأعرب كومان عن ثقته في أن الأرجنتيني سيعيد التوقيع مع النادي بعد انتهاء عقده الأخير في نو كامب في 30 يونيو الماضي، وهنا أنباء عن اقتراب الفريق الكتالوني من إلزامه بصفقة جديدة.

وأحرز ميسي 38 هدفاً في 47 مباراة عبر جميع المسابقات لبرشلونة الموسم الماضي، بما في ذلك 30 هدفاً في الدوري الاسباني، وهو ما جعله يفوز بجائزة هداف الدوري، للمرة الثامنة، وليكون الأكثر فوزاً باللقب في تاريخ البطولة.

كما ساعدته تمريراته الحاسمة البالغ عددها 14 في دفع برشلونة إلى المركز الثالث، بينما تمكنوا من عدم الفوز بالكأس على الرغم من التداعيات الموثقة جيدًا على مجلس إدارة النادي في وقت سابق من الحملة.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً من نقل مستواه المعتاد إلى الساحة الدولية، وشهدت أهدافه الأربعة، والخمسة تمريرات حاسمة في سبع مباريات، في فوز الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا، وفي فوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

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