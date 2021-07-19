بالفيديو.. مورينيو يستخدم طائرة بدون طيار في تدريبات روما

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يستخدم المدرب جوزيه مورينيو، طائرة بدون طيار لتصوير تدريبات فريق روما، ويتم عرض حي للتدريبات عبر شاشة على جانب الملعب، لإظهار أخطاء اللاعبين، بينما يستعد الفريق لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وتحدثت وسائل الإعلام، عن استخدام مورينيو، لبعض التقنيات الجديدة لمساعدة لاعبيه من فريق روما على التحسن في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل، وأهمها الطائرات بدون طيار.

ويتطلع مورينيو إلى إحداث انطباع جيد في موسمه الأول في كرة القدم الإيطالية، وقدم مورينيو تقنية الطائرات بدون طيار حتى يتمكن من إظهار أخطائه للاعبيه في الوقت الفعلي، وبالتالي المساعدة في معالجتها بشكل أسرع.

ونشر حساب روما على تويتر مقطع فيديو قصيراً عن تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، والتي يتم إعدادها في منشأة تدريب الفريق، ويتم عرض العديد من الشاشات الصغيرة ووحدات التحكم بعصا التحكم قبل إرسال الطائرة بدون طيار إلى السماء، وتبث كاميرتها منظرها المباشر على الهواء مباشرة على شاشة عملاقة على جانب ملعب التدريب.

وينتهي الفيديو بجمع لاعبي روما على شاشة الملعب، ويبدو أنهم أخذوا المسجل الجديد الهائل لكل أخطاءهم، ويقال إن منطق مورينيو هو أنه يمكن أن يظهر للاعبي روما أخطائهم في الوقت الحقيقي.

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