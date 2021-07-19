شاهد.. روبوت يرسم خطوط ملعب كرة القدم خلال 25 دقيقة

المصدر: البيان

كشف تقرير لصحيفة "أكتو" الفرنسية عن روبوت تم تصنيعه في منطقة النورماندي الفرنسية من قبل شركة TSE، يرسم خطوط ملعب كرة القدم في غضون 25 دقيقة بدلا من ساعتين.

ويقوم الروبوت برسم خطوط الملاعب بدقة عالية بعد إدخال البيانات المطلوبة عن مقاييس الملعب المراد تخطيطه.

ويحتوي الروبوت الجديد على شاشة رقمية تعمل باللمس ومرتبط بالأقمار الصناعية لتحديد المسافات بشكل دقيق داخل أرض الملعب.

شاهد.. روبوت يرسم خطوط ملعب كرة القدم خلال 25 دقيقةhttps://t.co/Bsmjt9x0ng#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VPoxSVeWJF — البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 18, 2021

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