رونالدو: يوم القرار

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر كريستيانو رونالدو، رسالة غامضة ستثير المزيد من التكهنات حول الخروج من يوفنتوس، إذ قام بنشر صورة وهو يقف بجانب سيارة رولز رويس، وعلق عليها قائلاً: "يوم القرار"، في منشور على "إنستغرام"، حصل بسرعة على سبعة ملايين إعجاب.

وكان رونالدو يستمتع ببعض الوقت بعد خروج البرتغال من دور الـ 16 أمام بلجيكا في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وهي البطولة التي حاز فيها رونالدو، على جائزة الحذاء الذهبي لصدارته هدافي البطولة برصيد 5 أهداف في 4 مباريات فقط.

وارتبط رونالدو اخيراً بالعودة إلى كل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، وفي الوقت نفسه لم يحسم مستقبله بعد حملة محبطة مع يوفنتوس، والذي فشل في الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وخرج من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 على يد بورتو.

ولم يلتزم رونالدو بعد بمستقبله مع يوفنتوس، والذي انضم إليه في 2018 من ريال مدريد، ولم يتبق له سوى عام واحد على عقده، رغم أنه لم يصرح بأي نادٍ يريد الانضمام إليه.

ولا يزال يوفنتوس، مثل العديد من الأندية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا، يصارع التأثير المالي لوباء فيروس كورونا، ويواجه صعوبة في العثور على المال لتسليم رونالدو صفقة جديدة، حيث تبلغ قيمة عقده الحالي 3.8 مليون جنيه إسترليني شهرياً.

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