رسالة مؤثرة من ميسي لمشجع عمره 100 عام

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أرسل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسالة فيديو تثلج الصدر إلى مشجع يبلغ من العمر 100 عام، يشكره على دعمه، حيث يختار الجد دون هرنان تسجيل كل هدف يسجله نجم برشلونة والأرجنتين بالقلم والورقة.

واعتاد ميسي، على جلب الأفراح لملايين الأشخاص، وفعل ذلك مرة أخرى بإيماءة مؤثرة، إلى الجد دون هيرنان (100 سنة)، والذي تتبع إنجازات الشاب ميسي البالغ من العمر 34 عاماً، بالطريقة القديمة باستخدام قلم وورقة.

ونشر جوليان ماسترانجيلو حفيد هيرنان، على موقع "تيك توك"، فيديو قام بتسجيله لجده، وهو يسجل أهداف ميسي في لحظة يثلج الصدر، مشيراً إلى أن هرنان من أشد المعجبين بميسي، لدرجة أنه بعد كل مباراة في برشلونة والأرجنتين يسأل حفيده عما إذا كان اللاعب الأيقوني قد سجل هدفاً.

وبعد فوز الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا على غريمتها البرازيل، أرسل القائد ميسي الذي سجل 4 أهداف خلال البطولة، رسالة إلى هرنان يشكره فيها على الحفاظ على الإحصائيات.

وقال: "مرحبا هرنان، وصلتني قصتك، ويبدو لي أنه من الجنون أنك كنت تسجل أهدافي وبهذه الطريقة، ولهذا السبب أردت أن أبعث لك عناقاً كبيراً وأشكرك على ما تفعله، على كل أعمال المتابعة التي قمت بها".

وبعد مشاهدة رسالة ميسي، رد هرنان بالدموع: "كنت أتبعك دائماً وسأتبعك حتى النهاية، وسوف أمشي خلفك".

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