ريال مدريد يخطط لخطف محمد صلاح

المصدر: دبي - البيان

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، لخطف المصري الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال "الميركاتو الصيفي" الحالي، بعد تأخر الريال حتى الآن في حسم التعاقد مع الفرنسي الدولي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن ريال مدريد يسعى إلى الحصول على توقيع مبابي هذا الصيف، مع غموض مستقبل اللاعب مع ناديه الفرنسي، والذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2022، ولم يحقق باريس سان جيرمان، أي تقدم بعد في إقناع اللاعب بتجديد عقده، وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح، من البدائل خشية الإخفاق في جلب مبابي.

في حين، ذكر موقع "فيشاغس" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيقدم عرضا رسمياً لضم محمد صلاح، حال تحطمت آماله في صفقة مبابي، وأكدت صحيفة "آس"، إلى أن تلك الأخبار، تبعث القلق لمسؤولي ليفربول، خاصة وأن صلاح سبق وألمح في الموسم الماضي، إلى أنه سيكون منفتحاً على تحدٍ جديد في الدوري الإسباني، مع العلم أن صلاح، يرتبط بعقد في آنفيلد حتى عام 2023.

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