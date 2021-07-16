4 ساعات لظهور نيمار بـ "نيو لوك"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف النجم البرازيلي نيمار عن مظهر جديد وجريء بعد جلسة صالون لمدة 4 ساعات، نتج عنها ظهوره بشعر مجدل أشقر، بعد أيام من خسارة البرازيل لنهائي بطولة كوبا أمريكا، أمام منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

وجاء الـ"نيو لوك" لمهاجم باريس سان جيرمان، امتداداً للعديد من تسريحات الشعر الملونة طوال مسيرته الرائعة، ومحاولة فيما يبدو من اللاعب للتغلب على آلام خسارة نهائي كوبا أمريكا، وقبل أيام من عودته إلى ناديه الفرنسي، لبدء الاستعداد للموسم الجديد.

وأجرت تسريحة الشعر الجديدة للنجم نيمار، ناندا بورغيسينا التي غيرت تسريحة شعر العديد من المشاهير في موطنها الأصلي البرازيل، ونقلت عنها صحيفة "ذا صن"، قولها: "سألته عما يريد، وخرجنا بهذا المظهر المختلف الذي يحافظ على أصالته، واستغرقت تصفيفة الشعر الجديدة أربع ساعات، وسارت بشكل سلس للغاية".

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