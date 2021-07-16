874 ألف يورو أرباح ريال مدريد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حقق نادي ريال مدريد، أرباحاً ملحوظة في السنة المالية 2020-2021، رغم التأثيرات المالية السلبية لفيروس كورونا، والتي خفضت دخل الريال بحوالي 300 مليون يورو.

ونجح ريال مدريد، في تقليل تأثير انخفاض الدخل، باتباع تدابير توفير مختلفة تم تنفيذها على مدار العام، حيث تم تخفيض رواتب اللاعبين بقدر يصل إلى 58 مليون يورو، والاستغناء عن بعض اللاعبين، مما وفر 175 مليون يورو.

وكشف الريال، أنه بسبب هذه الإجراءات، وتعديل نفقات التشغيل، انخفض صافي ديون النادي من 240 إلى 46 مليون يورو، وبشكل عام بلغت أرباح السنة المالية 2020-2021، قيمة 874 ألف يورو، ليكون وحسب ما أشارت صحيفة «آس»، واحداً من بين الأندية القليلة في العالم التي خرجت بأرباح خلال تلك السنة المالية.

وأكد الريال، على أمله بعودة الجمهور إلى الملاعب، ليكون التعافي والعودة إلى الوضع السابق قبل الوباء، فورياً وإيجابياً، وشدد النادي الملكي، على استمراره في مواصلة الاعتماد على تدابير الادخار، لإنهاء السنة المالية بشكل إيجابي.

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