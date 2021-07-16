عيون مانشستر سيتي على ليفاندوفسكي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يترقب مانشستر سيتي، مدى توفر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، بعد رفض توتنهام لعرضه بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع المهاجم هاري كين، عشية انطلاقة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وليفاندوفسكي البالغ من العمر 32 عاماً، يتبقى له سنتان من صفقته البالغة 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مع البايرن، ولم يوقع بعد على عقد جديد مع ناديه الألماني، مما يجعله خياراً مطروحاً للسيتي، والذي يحدد هدفه الأول بالتعاقد مع كابتن منتخب إنجلترا هاري كين.

ويعتبر ليفاندوفسكي خياراً عالي الجودة، خاصة وإنه سبق ولعب تحت قيادة بيب جوارديولا مدرب السيتي في بايرن من 2014 إلى 2016، وفاز بلقبين في الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

وتعتقد الأندية الكبرى في أوروبا أن ليفاندوفسكي، صفقة قابلة للتحقيق هذا الصيف، مع خشية بايرن أن يخسره مقابل رسوم مخفضة العام المقبل، حيث سيتبقى وقتها لديه 12 شهراً في عقده الحالي.

وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفاً في الدوري الموسم الماضي، وهو رقم قياسي على الإطلاق، وسجل ثلاثة أهداف لبولندا في «يورو 2020»، وبايرن لديه مدرب جديد، وهو جوليان ناجيلسمان، ومن الممكن ألا يتمسك كثيراً بالمهاجم البولندي.

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