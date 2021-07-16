رونالدو يؤكد استمراره مع يوفنتوس

المصدر: البيان

أكدت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الجمعة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبلغ إدارة ناديه يوفنتوس بقراره النهائي حول مستقبله.

ولم يترك "الدون" أي مجال للشكوك في رسالته إلى إدارة نادي "السيدة العجوز" والتي مفادها أنه باق مع الفريق للموسم القادم وسيعود إلى التدريبات يوم 25 يوليو لبدء فترة الإعداد وفقا للصحيفة الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن ما قاله نائب رئيس النادي نجم وسطه السابق التشيكي بافل ندفيد الأربعاء الماضي خلال الكشف عن برنامج الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 حول استمرار رونالدو مع اليوفي كان بمثابة توقع حقيقي.

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