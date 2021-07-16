أولمبياد طوكيو: اختفاء رباع أوغندي في اليابان

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات المحلية اليابانية الجمعة اختفاء الرباع الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو من المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده بعد غيابه عن الحضور بعد وقت قصير من الظهر بالتوقيت المحلي لإجراء اختبار "كوفيد-19"، وذلك قبل أسبوع واحد من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وأضافت في بيان أن هذا الرياضي البالغ من العمر 20 عامًا اختفى من فندق إيزوميسانو بالقرب من أوساكا (غرب) حيث كان يقيم مع مجموعته الأوغندية.

وكانت السلطات اليابانية تبحث عن سيكيتوليكو من أجل الخضوع لاختبار فيروس كورونا ولم يكن في غرفته بالفندق.

وقالت مدينة إيزوميسانو في بيان "اختفى أحد أعضاء الوفد الأوغندي الذي استقبلته المدينة كمدينة مضيفة ولا يمكن الوصول إليه".

واضافت "تبذل المدينة قصارى جهدها للبحث عن الفرد. وقد أبلغنا الشرطة بالأمر".

وأوضح البيان أن سيكيتوليكو شوهد آخر مرة من قبل أحد مواطنيه بعد منتصف الليل بقليل داخل الفندق.

وتابعت أن سيكيتوليكو تغيَّب عن الحضور للخضوع إلى فحص "بي سي آر" للكشف عن "كوفيد-19" بعد الظهيرة بوقت قصير وتم إطلاق إنذار البحث عنه عندما لم يتم العثور عليه في غرفته بالفندق.

وذكرت صحيفة "دايلي مونيتور" الأوغندية أن سيكيتوليكو كان على قائمة الانتظار للمشاركة في الألعاب الأولمبية، لكنه فقد الأمل في ذلك مؤخرًا بسبب الحصص الأولمبية، مشيرة إلى أنه كان من المقرر أن يعود إلى بلاده قريبا.

وكان سيكيتوليكو ضمن المجموعة الأولى المكونة من تسعة رياضيين ومدربين ومديرين فنيين أوغنديين وصلوا إلى اليابان في منتصف يونيو الماضي، وقد ثبتت إصابة اثنين غير رياضيين منها بفيروس كورونا بعد فترة وجيزة.

وأجبرت المجموعة بأكملها على القيام بالحجر الصحي.

وقال رئيس الاتحاد الأوغندي لرفع الأثقال سالم موسوكي سينكونغو لوكالة فرانس برس إن سيكيتوليكو كان يتدرب "بقوة كبيرة" في أول منافسة أولمبية في رفع الأثقال، لكنه أُبلغ بهذا الأسبوع أنه لن يُسمح له بالمنافسة وعليه أن يعود إلى بلاده.

وأضاف سينكونغو "كان ينافس في فئة 61 كلغ، لكن تم نصحه بالانتقال إلى وزن 67 كلغ لأسباب إدارية" لم يتم تحديدها.

وتابع: "إذا كان شخص ما في اليابان ويعتقد أنه سيشارك في المنافسات، لكنه تلقى خبرا سيئا، فمن الواضح أنه سيكون منزعجا".

وأردف قائلا "لقد كان واثقا لأنه فاز بالميدالية البرونزية (في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال) في نيروبي في (ايار) مايو".

وعلى الرغم من انه لم يخض منافسات الكبار سوى مؤخرا، إلا أن سيكيتوليكو يتمتع بخبرة دولية لكونه شارك في مسابقات في ساحل العاج وكينيا ومصر.

بدأ التدريب في صالة الألعاب الرياضية المحلية الخاصة به في كمبالا، عاصمة أوغندا، عندما كان عمره 15 عامًا، قبل أن ينتقل إلى فريق كيسوغو يونيفايد بعد لفت الأنظار بمؤهلاته حيث لقب بـ"سيكي".

وقال سينكونغو "إنه لا ينحدر من عائلة ثرية، لذا فقد تطلب الأمر الكثير من المثابرة والطاقة من أجل النجاح".

من جهته، قال رئيس اللجنة الأولمبية الأوغندية دونالد روكاري لوكالة فرانس برس إنه تم إبلاغه وأنه "على اتصال بفريق أوساكا" بخصوص هذا الملف.

وتم التخطيط لفرض قيود صارمة في اليابان على جميع المشاركين في أولمبياد طوكيو المقرر في الفترة بين 23 يوليو الحالي والثامن من أغسطس المقبل، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الصحية حاليا في البلاد وتتزايد فيه حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو التي تخضع لحالة طوارئ هي الرابعة منذ بداية انتشار الفيروس.

ويفرض على الرياضيين وغيرهم من المشاركين في الألعاب الخضوع لاختبارات يومية للكشف عن الفيروس وستكون حركاتهم مقيدة جدا ومحدودة بين أماكن إقامتهم ومراكز التدريب وأماكن المنافسة الخاصة بهم.

وقرّر المنظمون الأسبوع الماضي أن تكون جميع المنافسات الأولمبية تقريبا خلف أبواب مغلقة.

وتُفتتح الألعاب في غضون أسبوع، لكن تم منع المتفرجين من حضور جميع الأحداث في طوكيو والمناطق المحيطة بها، وسيسمح لهم بدخول عدد قليل من المواقع الرياضية خارج العاصمة.



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