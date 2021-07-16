ديوكوفيتش يؤكد مشاركته في أولمبياد طوكيو

المصدر: أ ف ب

أكد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، مشاركته في منافسات كرة المضرب للرجال في أولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي، فيما أعلنت الألمانية أنجليك كيربر صاحب فضية اولمبياد ريو 2016، والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، المتوجة بذهبية الزوجي المختلط في لندن 2012، انسحابهما.

وكانت مشاركة ديوكوفيتش في الأولمبياد غير محسومة بحسب ما أفاد الأحد بعد تتويجه بلقبه الكبير الثالث لهذا العام والعشرين في مسيرته بفوزه في نهائي ويمبلدون على الإيطالي ماتيو بيريتيني، لكن الصربي البالغ 34 عاماً أكد الخميس هذه المشاركة، ليحافظ بالتالي على آماله بأن يكون أول من يحرز الغراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في سنة واحدة اضافة الى الميدالية الذهبية في الالعاب الاولمبية.

وغرد ديوكوفيتش الذي أحرز برونزية الفردي عام 2008 في أولمبياد بكين، الخميس على تويتر "لقد حجزت رحلتي الى طوكيو وسأنضم بكل فخر الى الفريق الصربي في الألعاب الأولمبية".

ويبدو الطريق ممهداً أمام ديوكوفيتش للظفر بالذهب الأولمبي في ظل غياب منافسيه الأساسيين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال، إضافة الى لاعبين مثل النمسوي دومينيك تيم، الأسترالي نيك كيريوس، الكندي دنيس شابوفالوف، البلجيكي دافيد غوفان والنروجي كاسبر رودي.

ولن يكون هؤلاء النجوم الغائبين الوحيدين عن منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو، إذ أعلنت كيربر المصنفة أولى عالميا سابقا في حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي عدم مشاركتها، موضحة "تمثيل ألمانيا في أولمبيادي لندن عام 2012 وريو دي جانيرو 2016 يمثل أحد افضل الذكريات في مسيرتي. هذا الامر يجعلني أشعر بالخيبة لأن جسدي يحتاج الى الراحة بعد مشاركات مكثفة في الاونة الاخيرة".

وكانت كيربر بلغت المباراة النهائية في مسابقة فردي السيدات في ريو دي جانيرو عام 2016 وخسرت بشكل مفاجئ أمام مونيكا بويغ من بورتوريكو وذلك بعد أسابيع قليلة من خسارتها أيضا نهائي بطولة ويمبلدون احدى البطولات الاربع الكبرى ضد الاميركية سيرينا وليامس.

تملك كيربر ثلاثة القاب كبيرة (بطولة استراليا المفتوحة عام 2016، والولايات المتحدة المفتوحة في العالم ذاته وويمبلدون عام 2018).

وكانت كيربر بلغت الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون الأخيرة وخسرت أمام الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا في طريق الأخيرة لانتزاع اللقب.

واضافت كيربر "يتعين علي الراحة قبل عودتي الى المنافسات خلال الصيف" علما بان بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية تنطلق بعد اربعة اسابيع فقط من المباراة النهائية لدورة الالعاب الاولمبية.

أما أزارنكا بطلة أستراليا المفتوحة لعامي 2012 و2013 ووصيفة فلاشينغ ميدوز لأعوام 2012 و2013 و2020، فبررت انسحابها بـ"المصاعب التي نواجهها نتيجة الجائحة" في إشارة الى فيروس كورونا، مضيفة على مواقع التواصل الاجتماعي "أتطلع بفارغ الصبر لتمثيل بيلاروس في أولمبياد 2024 في باريس".

وإضافة الى ذهبية الزوجي المختلط في لندن 2012، أحرزت البيلاروسية البالغة 31 عاماً والمصنفة حالياً 14 في العالم، الميدالية البرونزية في فردي السيدات خلال أولمبياد 2012 أيضاً.

وانضمت كيربر وأزارنكا الى الأسطورة سيرينا وليامس، الرومانية سيمونا هاليب وحاملة اللقب مونيكا بويغ اللواتي قررن عدم المشاركة أيضاً.



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