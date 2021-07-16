الهولندي روبن يعتزل كرة القدم عن عمر 37 عاماً

المصدر: البيان

أعلن الهولندي آريين روبن؛ نجم ريال مدريد وبايرن ميونيخ سابقا، في بيان رسمي أمس الخميس، اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز الـ 37 عاما.

وقال روبن لاعب جرونيغن الهولندي، على حسابه الرسمي على "إنستغرام": "أصدقاء كرة القدم الأعزاء، لقد قررت إنهاء مسيرتي الكروية، وهو اختيار صعب للغاية، لكنني أود أن أشكر الجميع على هذا الدعم الحار.. مع تحياتي".

وبدأ روبن مسيرته الكروية في صفوف جرونيغن، قبل أن ينضم لأيندهوفن، ثم تشيلسي وبعده تجربة قصيرة في ريال مدريد، قبل أن يبدأ مرحلة التألق بقميص بايرن ميونيخ الذي لعب له 10 سنوات قبل أن يعود ويختتم مسيرته في جرونيغن.

وتوج روبن خلال مسيرته بالعديد من الألقاب، أهمها لقب دوري الأبطال مع بايرن ميونخ، كما حصد الدوري الإنجليزي مرتين، والدوري الألماني 8 مرات، والدوري الإسباني مرة، والدوري الهولندي مرة، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، وغيرها من الألقاب.

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