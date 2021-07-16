الهولندي روبن يودع الملاعب رسمياً

المصدر: (لاهاي - أ ف ب)

أعلن النجم الهولندي السابق أرين روبن، اعتزاله اللعب نهائيا ورسمياً، بعد مسيرة مظفرة، استمرت عقدين من الزمن. وكان روبن بدأ مسيرته في نادي خرونينغن، قبل أن ينهيها في صفوفه أيضاً، بعد دفاعه عن ألوان أندية عريقة، هي أيندهوفن، تشلسي، ريال مدريد وبايرن ميونيخ، وقال روبن (37 عاماً)، في حسابه على تويتر «قرّرت إيقاف مسيرتي الكروية. كان قراراً صعباً».

في المقابل، أصدر خرونينغن بياناً، جاء فيه «الجميع في نادي خرونينغن، كانوا يتمنون بقاء روبن لموسم إضافي في صفوف الفريق، لكنه قرر التوقف، بعد مشاورات عدة».

وسجل روبن، الذي تميز بمراوغات رائعة، وتسديدات صاروخية بيسراه، أكثر من 200 هدف في صفوف الأندية التي دافع عنها، و37 هدفاً في صفوف منتخب هولندا، آخرها ضد السويد في تشرين الأول/‏أكتوبر عام 2017 في أمستردام.

بعد بداية مسيرته الاحترافية، مع خرونينغن موسم 2000 - 2001، انتقل إلى أيندهوفن موسم 2002 - 2003، وخاض أوّل تجربة خارجية في صفوف تشلسي، وساهم في إحراز الأخير لقب بطل الدوري الإنجليزي موسم 2005 - 2006، وانتقل بعدها إلى ريال مدريد، في صفقة بلغت 35 مليون يورو عام 2007، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ عام 2009، حيث ساهم بشكل كبير في حصد اللقب تلو الآخر في صفوف الفريق البافاري، لا سيما دوري أبطال أوروبا عام 2013، عندما سجّل هدف الفوز في مرمى بوروسيا دورتموند في الرمق الأخير.

وسجّل آخر أهدافه مع بايرن ميونيخ، في مايو عام 2019، رافعاً رصيده إلى 99 هدفاً في 201 مباراة.

قرر بعدها الاعتزال، لكنه عاد عن قراره، بعد أن أقنعه مسؤولو خرونينغن بالعودة إلى النادي الذي شهد انطلاقته، العام الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، كان روبن أحد أفراد منتخب هولندا، الذي بلغ نهائي كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010، وخسر أمام إسبانيا صفر - 1.

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