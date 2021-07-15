اليابان تعاقب الوفود الأولمبية التي لا تلتزم بقيود كورونا

المصدر: البيان

طلبت الحكومة اليابانية من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو معاقبة أعضاء الوفود الأولمبية الزائرة التي لا تلتزم بالقيود المفروضة على الحركة بهدف منع انتشار فيروس كورونا بصرامة.

وقالت وزيرة الألعاب الأولمبية والبارالمبية اليابانية تامايو ماروكاوا اليوم الخميس إنها طالبت اللجنة على وجه السرعة بتحديد الأفراد الذين قيل إنهم فشلوا في الالتزام بقواعد الحركة المطبقة على من يدخلون اليابان للمشاركة في الأولمبياد ومعاقبتهم "وفقا لجيجا بيرس"

وفي حديثها في اجتماع خارج الجلسة للجنة مجلس الوزراء بمجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الياباني، قالت ماروكاوا أيضا إن الحكومة تسعى للحصول على رد من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بشأن هذه المسألة في غضون اليوم الخميس.

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