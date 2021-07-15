شاهد.. مورينيو جندي من القرون الوسطى!

المصدر: البيان

نشر المدرب الجديد لنادي روما الإيطالي خوسيه مورينيو، مقطع فيديو مركبا عبر حسابه على انستغرام، وهو يرمي بعمودين من البلاستيك مخصصين للتدريب، ليتحولا إلى سهمين يصيبان جنود من القرون الوسطى.

وأرفق السبشيال وان الفيديو بتعليق قال فيه: "تنبيه". وكأنه يبعث برسالة مشفرة للنوادي الإيطالية قبل بداية الموسم الكروي، يحذرها من قوة روما القادمة.

وعلق أحدهم على الفيديو بقوله: هذا أفضل فيديو على الإطلاق، وقال آخر: خوسيه لا يتغير.

وطالبه آخر بصيد الثنائية (الدوري والكأس) في الدوري الإيطالي بهذين السهمين.

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