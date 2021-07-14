ميسي يوافق على تخفيض راتبه 50% مقابل عقد 5 سنوات مع برشلونة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وافق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على خفض أجره بنسبة 50٪، مما سيخفض أجره في برشلونة بمقدار 250 ألف جنيه إسترليني كل أسبوع، لكن مقابل التخفيض، سيكون العقد مدته خمسة سنوات، بعد شهور من عدم اليقين حول إمكانية تجديد عقد اللاعب.

ومن المتوقع أن يوقع النجم الأرجنتيني العقد الجديد، بعد إجازته الصيفية مع عائلته، والتي يقضيها حالياً بعد قيادته للمنتخب الأرجنتيني للفوز ببطولة كوبا أمريكا، وهو أول لقب دولي كبير للاعب طوال مسيرته الدولية مع منتخب بلاده.

ووفقاً للاتفاق الجديد، سيبقى ميسي في كامب نو، حتى يبلغ من العمر 39 عاماً، وسيساعد النادي في خفض التكاليف بعد تحذيرات من رئيس الدوري الاسباني "الليغا" خافيير تيباس، والذي قال إن إنفاق برشلونة يجب أن يستمر في الانخفاض بشكل كبير قبل أن يتم تسجيل ميسي.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، والذي تتجاوز قيمته 425 مليون جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات، وظل رئيس برشلونة جوان لابورتا، مصمماً على إقناع نجم النادي بالبقاء، بعد أن حاول ميسي ترك النادي الصيف الماضي.

وعلى الرغم من كونه أصبح لاعباً حراً، وفي ظل اهتمام باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، لم تحدث أي محادثات مع الأندية الأخرى في الأسابيع الأخيرة، إذ يحرص ميسي على البقاء مع برشلونة، والذي بدأ مع من مرحلة الأكاديمية، وشارك مع فريقه الأول في 778 مباراة، وسجل 672 هدفاً.

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