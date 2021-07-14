لوحة جدارية لدعم راشفورد وسانشو وساكا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف النقاب عن لوحة جدارية عملاقة لدعم ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا، في مدينة مانشستر، بعد استهداف نجوم إنجلترا بإساءات عنصرية عقب الهزيمة في نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" أمام إيطاليا.

وتعرض الثلاثة اللاعبين لإساءات عنصرية عبر الإنترنت، بعد أن أضاعوا ركلات الجزاء، كما تم تشويه لوحة جدارية لراشفورد في عمل تخريبي، لكن الرسوم على الجدران سرعان ما غطت بالعشرات من الإشادة من السكان المحليين، قبل أن يتم الكشف عن لوحة إعلانية عملاقة للاعبين الثلاثة الذين يرتدون التيجان.

وجاء ذلك بعد أن اعتذر راشفورد عن إهدار ركلة جزاء، لكنه قال إنه لن يعتذر أبداً عن هويته، بعد أن كان واحداً من ثلاثة لاعبين تعرضوا لإساءات عنصرية، كما أشاد مهاجم مانشستر يونايتد، والذي بدا في حالة ذهول واضح، بعد أن ارتطمت ركلة جزاء بالقائم، بزملائه الداعمين له، وتعهد بالعودة بشكل أقوى، بعد النهاية المؤلمة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

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