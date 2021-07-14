الفرنسي جيرو يقترب من ميلان
بات مهاجم منتخب فرنسا ونادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، أوليفييه جيرو، على مشارف توقيع عقد لمدة سنتين مع نادي ميلان الإيطالي.
وقالت شبكة «سكاي سبورت» الرياضية: القضية بدأت تتوضح، سيوجد جيرو في إيطاليا اعتباراً من غد، للخضوع للفحص الطبي، والتوقيع على العقد. أما صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، فقالت: من المرجح أن يتأجل قدوم جيرو إلى الغد، من أجل إتمام الصفقة. وبحسب الصحيفة، فإن جيرو سيتقاضى مبلغاً مقداره 3 ملايين يورو سنوياً، على أن يدفع ميلان مليون يورو بدل تعويض انتقال إلى تشلسي.