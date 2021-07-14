الفرنسي جيرو يقترب من ميلان

المصدر: (روما - أ ف ب)

بات مهاجم منتخب فرنسا ونادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، أوليفييه جيرو، على مشارف توقيع عقد لمدة سنتين مع نادي ميلان الإيطالي.

وقالت شبكة «سكاي سبورت» الرياضية: القضية بدأت تتوضح، سيوجد جيرو في إيطاليا اعتباراً من غد، للخضوع للفحص الطبي، والتوقيع على العقد. أما صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، فقالت: من المرجح أن يتأجل قدوم جيرو إلى الغد، من أجل إتمام الصفقة. وبحسب الصحيفة، فإن جيرو سيتقاضى مبلغاً مقداره 3 ملايين يورو سنوياً، على أن يدفع ميلان مليون يورو بدل تعويض انتقال إلى تشلسي.

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