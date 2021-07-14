جابر تبيع مضربها لمساعدة بلدها بوجه «كورونا»

المصدر: تونس- أ ف ب

أعلنت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر أمس أنها ستعرض مضربها للبيع لمساعدة مستشفيات بلادها التي تشهد اكتظاظاً بسبب انتشار فيروس «كوفيد ـ 19».

وقالت جابر التي كتبت تاريخاً عربياً بوصولها ربع نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في مقطع فيديو نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي إنه «من أجل غرض نبيل...كأي تونسي وتونسية لا أستطيع أن أشاهد بلادي تمر بظروف صعبة».وبينت جابر (23 عالمياً) أن الثمن الذي ستجمعه سيخصص لاقتناء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة. كما ستقوم اللاعبة بإضافة مبلغ للثمن الذي سيباع به المضرب.

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