المصدر: دبي- إيهاب زهدي

طرحت صحيفة "أولي" الأرجنتينية، مقترح إقامة مباراة بين المنتخبين الإيطالي والأرجنتيني، على كأس السوبر مارادونا، إحياءً لذكرى الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وعرضت الصحيفة المقترح، بعد تتويج الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا بفوزها على منافستها البرازيل في ماراكانا، منهية انتظار ليو ميسي المرهق لإحضار الألقاب لبلاده، وأثبت الفوز بهدف وحيد برأسية أنجيل دي ماريا، في الشوط الأول، والفارق بينهم وبين منافسيهم الأبديين.

ثم، بعد أقل من 24 ساعة، تمكنت إيطاليا من هزيمة إنجلترا في ويمبلي بركلات الترجيح، للفوز ببطولة أوروبا للمرة الثانية، وبعد غياب 53 عاماً من لقبها القاري الأول.

وبسبب انتماء الراحل مارادونا إلى كلا البلدين، دولياً مع موطنه الأرجنتين وعلى مستوى النادي مع نابولي في إيطاليا، اقترحت الصحيفة تسمية المباراة "كأس السوبر مارادونا"، ونشرت صحيفة (أولي)، هل يمكنك أن تتخيل كأس السوبر بين بطل أمريكا وبطل أوروبا؟ ما هو أفضل تكريم للرقم 10".

وكان مارادونا بمثابة تعويذة للأرجنتين، عندما فازوا بكأس العالم مع الأرجنتين في عام 1986، وبالتالي فهو أكبر أسطورة في تاريخ كرة القدم في البلاد، كما لعب لنابولي بين عامي 1984 و1991، وساعده في الفوز بلقبين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مما منحه مكانة أسطورية في جنوب إيطاليا.

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