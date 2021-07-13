ماذا قال نيمار في رسالته لـ "ميسي" بعد فوز الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا؟

المصدر: البيان

حرص النجم البرازيلي نيمار على تهنئة الأرجنتيني ليونيل ميسي على فوزه بلقب بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم وتحقيقه لقبه الأوّل الكبير مع منتخب التانغو، على الرغم من خيبة أمله بعد خسارة السيليساو على أرضها في النهائي الذي جمع أعرق منتخبين في القارة الجنوبية.

وكتب نيمار؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في صحفته على إنستغرام: أكره أن أخسر، لكن استغل هذا اللقب، كرة القدم كانت في انتظارك لهذه اللحظة".

وأرفق نيمار كلماته بشريط مصور للعناق الحار والأخوي بينه وميسي بعد الخسارة التي مني بها منتخب راقصي السامبا بنتيجة صفر-1 على أرضه في النهائي على ملعب ماراكانا في دي ريو دي جانيرو مساء السبت.

وتابع نيمار: ميسي، صديقي وشقيقي، أحترم كثيراً ما فعلته وما تقوم به أيضاً لكرة القدم، وتحديداً لي.

ويرتبط نجما قارة أمريكا الجنوبية بصداقة متينة منذ أن لعبا معاً بقميص برشلونة الإسباني بين عامي 2013 و2017، حيث فازا بالعديد من الألقاب، من بينها دوري أبطال أوروبا في العام 2015.

وكانت الأرجنتين تبحث عن لقب أوّل منذ الفوز الأخير بكوبا أمريكا بالذات في عام 1993، وقد نجحت في فرض نفسها أمام رفاق نيمار بفضل هدف لزميل الأخير في سان جيرمان أنخل دي ماريا.

ونجح ميسي في التخلص من اللعنة التي لاحقته في النهائيات الكبرى، حيث رفع في سن الـ 34 عاماً أوّل لقب له دولي مع ألبيسيلستي بعد أربع نهائيات خاسرة هي مونديال 2014 ونهائي كوبا أمريكا أعوام 2007 و2015 و2016، كما وضع حداً لـ 28 عاماً عجافاً لمنتخب بلاده من دون أي لقب في المسابقات الكبرى.

وانهار نيمار باكياً مع صافرة النهاية، في حين كان لاعبو الأرجنتين يرمون ميسي عالياً فرحاً بالفوز، قبل أن يتعانق النجمان.

لاحقاً، أظهرتهما الصور معاً يتبادلان الحديث والابتسامة على وجهيهما بالقرب من غرف تبديل الملابس في ملعب ماراكانا.

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