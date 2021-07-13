شاهد.. دي لورينزو يفسد احتفالات الطليان بالتتويج الأوروبي بسيجارة

المصدر: البيان

امتدت احتفالات لاعبي المنتخب الإيطالي بالتتويج بلقب أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" إلى غرفة تبديل الملابس بعد انتهائها على أرضية ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة البريطانية لندن.

وفي بث مباشر لمدافع "الآتزوري" فرانشيسكو أتشيربي خلال الاحتفالات الصاخبة في غرفة تبديل الملابس ظهر زميله في خط الدفاع جيوفاني دي لورينزو وهو يدخن سيجارة.

واللافت بالأمر أن دي لورينزو لم يهرب من الكاميرا بل على العكس اقترب منها والسيجارة في فمه مستمرا بالتدخين، وهي عادة غير شائعة بين الرياضين لما تسببه من أضرار على صحة الإنسان.

يذكر أن المنتخب الإيطالي توج أول أمس الأحد بكأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في معقله على أرضية ملعب "ويمبلي" في لندن بركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليرفع كأس البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968.

وأقيمت نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" التي تم تأجيلها عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما وبطرسبورغ".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز