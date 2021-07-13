روما تستقبل «الأزوري» بطل أوروبا

المصدر: روما - أ ف ب

عاد المنتخب الإيطالي المتوّج بطلاً لأوروبا بعد فوزه على إنجلترا بركلات الترجيح، إلى روما أول من أمس، وسط احتفالات عمّت البلاد من شماليها إلى جنوبيها.

وخرج قائد «الأزوري» جورجو كييليني من الطائرة رافعاً الكأس القارية أمام عدد كبير من أنصار المنتخب جاؤوا للاحتفال باللقب الأوروبي الثاني في تاريخ المنتخب بعد عام 1968.

وقفز ظهير أيسر منتخب إيطاليا ليوناردو سبيناتسولا الذي تعرض لإصابة في وتر أخيل في نصف النهائي ضد إسبانيا على درجات سلم الطائرة قبل أن يسير على مدرج المطار مستعيناً بعكازيه وسط تصفيق الإعلاميين والعاملين في المطار الذين سارعوا إلى التقاط الصور مع الأبطال.

وتوجّه أفراد المنتخب بعد ذلك إلى فندق قريب حيث سيخلدون للراحة بضع ساعات، قبل أن يتم استقبالهم لاحقاً من قبل رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا (79 عاماً) الذي تابع المباراة النهائية في ملعب ويمبلي في لندن.

كما حضر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والتقط صور «سيلفي». وكان الآلاف من أنصار المنتخب خرجوا إلى الشوارع بعد نهاية المباراة النهائية مطلقين العنان للأناشيد والألعاب النارية في مختلف المدن الإيطالية.

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