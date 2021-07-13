ميسي يهدي «كوبــا أمريكا» لعائلته ومارادونا وبلاده

المصدر: (بوينوس آيرس - أ ف ب)

أهدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقب مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم الذي حققه منتخب التانغو على حساب البرازيل، إلى عائلته، وبلاده والنجم الراحل ومثاله الأعلى مواطنه دييغو أرماندو مارادونا.

وحققت الأرجنتين لقبها الأول في كوبا أمريكا منذ عام 1993 على حساب البرازيل بهدف نظيف لأنخل دي ماريا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو جانيرو أول من أمس، ليحقق ميسي أول لقب دولي كبير مع بلاده دام انتظاره طويلاً بعد إخفاقه في أربع مباريات نهائية كبرى.

وقال «البرغوث» عبر حسابه على «إنستغرام»: أريد أن أهدي هذا النجاح إلى عائلتي التي منحتني دائماً الثقة بالاستمرار، ولأصدقائي الذين أحبهم جداً، وإلى 45 مليون أرجنتيني عانوا كثيراً مع هذا الفيروس المروّع.

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