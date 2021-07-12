شاهد.. فريق كرة قدم فرنسي يخوض تدريبات عسكرية

المصدر: البيان

صنعت تحضيرات نادي "أنجي"، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، الحدث، بارتاد لاعبيه الزي العسكري وخوضهم تدريبات عسكرية.

ونشرت إدارة النادي الفرنسي، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، أظهرت من خلاله التحضيرات التي يجريها لاعبو الفريق، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ونشرت إدارة النادي الفرنسي، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، أظهرت من خلاله التحضيرات التي يجريها رفقاء الملالي، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

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