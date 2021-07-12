شاهد.. استقبال حاشد للمنتخب الأرجنتيني المتوّج بكوبا أمريكا

المصدر: أ ف ب

استقبلت الجماهير الأرجنتينية أمس الأحد منتخب بلادها المتوج بلقب مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم عقب فوزه على البرازيل المضيفة بهدف يتيم استقبال الأبطال، فيما تجمع آلاف الجماهير في مختلف المدن الأرجنتينية للاحتفال بهذا الإنجاز.

ولم يخطط الاتحاد الأرجنتيني للعبة لحفل استقبال رسمي بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي كان خلف قراره بالانسحاب من تنظيم البطولة القارية، مشاركة مع كولومبيا التي أعلنت بدورها عدم رغبتها في الاستضافة على خلفية تظاهرات شعبية مناهضة للحكومة، ما دفع البرازيل للتقدم بطلب الاستضافة.

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه إلى العاصمة بوينوس آيرس صباح أمس الأحد على متن طائرة خاصة من ريو دي جانيرو، وخضعوا لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا.

وفي حافلتين مزينتين بعبارة "أبطال أمريكا 2021" والرقم 15، في إشارة إلى عدد مرات فوز الأرجنتين بكوبا أمريكا، رافقت الشرطة الفريق من المطار حيث تجمع مئات المشجعين على طول الطريق السريع وهم يلوحون ويهتفون.

صرخ أحد المشجعين يُدعى إميليو نافارو "جميل، جميل. وشكراً، لأن الناس كانوا بحاجة لها" في إشارة إلى انتظار منتخب "التانغو" 28 عاماً لإحراز لقبه الكبير الأوّل بعد أربع مباريات نهائية فاشلة.

وبعد حفل سريع في مقر الاتحاد المحلي في العاصمة الأرجنتينية، غادر اللاعبون بوسائل مختلفة من دون إحداث ضجة.

وغادر ميسي الاتحاد في سيارة برفقة دراجات نارية للشرطة، متجنبًا عشرات المشجعين الذين اجتمعوا لإلقاء التحية عليه، ليتوجه إلى مسقط رأسه مدينة روزاريو، بحسب ما نقلت صور تلفزيونية.

وكانت الجماهير احتشدت عقب صافرة النهاية وإعلان فوز الأرجنتين السبت بالقرب من نصب "أوبيليسكو" التذكاري في بوينوس آيرس، وهو مكان تقليدي للاحتفال بالأحداث الرياضية.

وكانت المرة الأخيرة التي شهدت هذه الساحة تجمّع الجماهير في نوفمبر 2020 عقب وفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا.

ويبلغ عدد سكان الأرجنتين 45 مليون نسمة، وتعتبر من بين الدول التي تشهد أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات في العالم، حيث سجلت أكثر من 98 ألف حالة وفاة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز