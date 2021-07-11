ميسي يخسر 100 ألف يورو يومياً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يخسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حوالي 100 ألف يورو في اليوم، منذ نهاية عقده رسمياً مع برشلونة بنهاية الشهر الماضي، وميسي الذي توج فجر اليوم، ببطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، أصبح الآن لاعباً حراً بعد عام ماضي صاخب مع برشلونة.

ولم يتحدد مستقبل اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، على الرغم من أن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، لديه ثقة كاملة في قدرة رئيس النادي الإسباني خوان لابورتا، على إعادة التعاقد مع نجمه على الرغم من الأزمة المالية للنادي.

وما يزال موقف ميسي غامضاً بشأن ما إذا كان سيبقى مع العمالقة الكتالونيين، والذين يمرون بأزمة مالية عميقة تعد واحدة من أكبر العوائق التي تحول دون الاحتفاظ بنجمهم.

وأدى قرار ميسي بعدم التجديد حتى الآن، إلى خسارة 100 ألف يورو يومياً، وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، والتي أشارت إلى أن ميسي، حصل سابقاً على 139 مليون يورو في السنة، وإذا وقع عقداً جديداً مع الفريق الكتالوني، فإن هذا الرقم سينخفض بشكل كبير.

ويمر برشلونة بأزمة مالية، بعد تجاوز الحد الصارم للرواتب في لاليغا بنسبة 40%، وتحدد قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالدوري، ما ينفقه كل نادي على الرواتب كل موسم، ووفقاً لراديو "كاتالونيا"، كان الحد الأقصى لبرشلونة في العام الماضي 347 مليون يورو، والآن هو 160 مليون يورو.

ويتعين على العمالقة الكتالونيين إزالة 187 مليون يورو، من فاتورة أجورهم الحالية لتكون ضمن شريحة مقبولة، ولسوء الحظ بالنسبة لبرشلونة، يقال أن ميسي، ليس في حالة مزاجية لتخفيض راتبه، لأنه لم يفعل شيئًا سوى جلب الإيرادات والجوائز على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية.

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