مقاطعة هوكايدو تمنع الجماهير من حضور مباريات كرة القدم

المصدر: أ ف ب

قرّرت مقاطعة هوكايدو الشمالية منع الجماهير من متابعة مباريات كرة القدم في المدرجات خلال دورة الالعاب الاولمبية، ليتوسع نطاق قرار وزيرة الألعاب الأولمبية تامايو ماروكاوا القاضي بمنع الجماهير من التواجد في أماكن المنافسات الأولمبية التي ستجري بالعاصمة طوكيو خلال الألعاب المرتقبة بين 23 يوليو و8 أغسطس جراء جائحة كوفيد-19.

واعلن حاكم مقاطعة هوكايدو، ناوميتشي سوزوكي القرار في وقت متأخر من ليل الجمعة، ناقضا بالتالي قرار اللجنة المنظمة التي منعت حضور الجماهير في منطقة طوكيو الكبرى لكنها سمحت بتواجدهم في أماكن أخرى تستضيف منافسات.

وقال سوزوكي في بيان "جميع الأحداث الرياضية المنوي اقامتها في سابورو ستقام من دون جمهور" علما بأن المقاطعة تستضيف خمس مباريات في مسابقة كرة القدم.

وجاء القرار بعد يوم واحد من إعلان اللجنة المنظمة منح حضور الجمهور في العاصمة التي تشهد حالة طوارئ طوال فترة اقامة الالعاب وحتى الثاني والعشرين من أغسطس.

وستكون العاب طوكيو التي تأجلت من العام الماضي، الاولى في التاريخ التي تقام من دون جمهور بنسبة كبيرة.

وفي مارس، منع المنظمون قدوم المتفرجين من الخارج، ما شكل سابقة في تاريخ الأولمبياد.

وبقي الأرخبيل بمنأى نسبياً عن الوباء مقارنة بعدة بلدان أخرى، حيث سجل حوالي 14800 وفاة رسميا منذ بداية الوباء، لكن الخبراء حذروا من أن نظامه الصحي قد يتزعزع مع الألعاب الأولمبية.



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