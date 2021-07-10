نيمار ينتقد الجماهير البرازيلية لتشجيعها ميسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين منتخب البرازيل والأرجنتين فجر غدٍ، في نهائي كوبا أمريكا، انتقد نيمار أي مشجع برازيلي، قد تغريه نجومية ليونيل ميسي، بالوقوف ضد منتخبهم.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المنافسون الكبار في نهائي المسابقة منذ عام 2007، وبينما استضافت البرازيل البطولة، يتمنى بعض المشجعين البرازيليين رؤية ليونيل ميسي، يفوز بأول لقب دولي كبير له.

ولكن نيمار لديه القليل من الوقت لهؤلاء البرازيليين الذين يغيرون ولائهم قبل مباراة نهاية الأسبوع في ماراكانا، وكتب نيمار على "إنستغرام": "أنا برازيلي، وأشعر بالفخر والحب الكبير، وكان حلمي دائماً أن أكون في منتخب البرازيل، وأن أسمع الجماهير تغني".

وأضاف: "لم أهاجم البرازيل، ولن أهاجمها أبداً، إذا كانوا يتنافسون على شيء ما سواء كان ذلك في الرياضة أو مسابقة عرض الأزياء أو حفل توزيع جوائز الأوسكار".

وسجل نيمار هدفين في مسيرة البرازيل إلى النهائي، في أول مباراتين لبلاده ضد فنزويلا وبيرو، وعلى الرغم من أنه لم يسجل أي هدف منذ ذلك الحين، إلا أن البرازيل تمكنت من تجاوز تشيلي، ثم بيرو في مراحل خروج المغلوب للوصول إلى مباراة الدفاع عن لقبها.

وسجل زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي ثلاثة أهداف في كوبا أمريكا باسمه هذه البطولة، موزعين بين هدفين أمام بوليفيا، وهدفاً آخر في مرمى الإكوادور في ربع النهائي.

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