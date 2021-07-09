صلاح يرد بقوة على أنباء انفصاله عن زوجته

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تفاعلت الجماهير، مع مجموعة من اللقطات التي نشرها النجم المصري محمد صلاح، خلال الأيام الأخيرة من فترة الاجازة الحالية التي يقضيها مع عائلته، قبل الانضمام إلى ليفربول استعداداً للموسم الجديد.

وكان صلاح، قد قضى أيام اجازته متنقلاً بين أكثر من دولة، ولكنه لم يسبق أن ينشر له صوراً عائلية مع زوجته وطفلتيه من تلك الاجازة قبل اليوم، ولذا كان التفاعل كبير جداً من الجماهير.

وجاءت الصور كأفضل رد عما تردد مؤخراً عن انفصاله عن زوجته، ولتكون بداية قوية للنجم المصري مع فريقه الإنجليزي، والذي رفض مؤخراً، مشاركته مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

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