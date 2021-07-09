مورينيو يمزق الستائر السوداء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لم يفشل جوزيه مورينيو أبداً في لفت الانتباه بمواقفه الطريفة والغريبة، واستمر في ذلك في أول مؤتمر صحفي له مع روما، بعدما أثارت حركة الستائر غضبه، ليقاطع المؤتمر ويقوم بتمزيقها، ثم يعود لإكمال المؤتمر.

ويستعد مورينيو لتولي مسؤولية الاستعداد للموسم الجديد في العاصمة الإيطالية، وعقد مؤتمر صحفي بحضور كبير من الإعلام للاستماع لما يقوله مدرب تشيلسي وريال مدريد وتوتنهام السابق، وتم وضع ستائر على نافذة لإبعاد الضوء عن الغرفة، لكنها بدأت في التحرك، ليضايق الضوء مورينيو،

وهو ما دفعه للقيام بهذا التصرف الذي سرق الأضواء مما كان يقوله وقتها.

وكان أحد المراسلين، قد بدأ في طرح سؤال عليه، قائلاً: "هنا في إيطاليا، نحن معروفون بالحديث عن كرة القدم طوال اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، وهناك خمس محطات إذاعية في روما تقضي اليوم كله تتحدث عن النادي"، ثم رفع مورينيو يده، وقال "لحظة واحدة من فضلك"، واندفع نحو النافذة، وأمسك بالستائر السوداء، ثم مزقها بمساعدة أحد أعضاء طاقم الإنتاج، قبل أن يعود إلى مقعده، ويقول "آسف على ذلك"، وقال نفس المراسل، إنه "سيكمل من حيث توقفت".

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