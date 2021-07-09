شاهد.. فرحة هستيرية لطفلة حصلت على قميص ماسون ماونت

المصدر: دبي-عدنان الغربي

غمرت فرحة هستيرية طفلة (10 سنوات) في ملعب ويمبلي، عقب حصولها على قميص ماسون ماونت؛ لاعب منتخب إنجلترا بعد تأهل "الأسود الثلاثة" لنهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" على حساب المنتخب الدنماركي مساء أول أمس.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ماسون ماونت يدخل الملعب عقب نهاية المباراة في وقتها الإضافي، ثم يعطي قميصه للطفلة التي عبرت عن فرحة كبيرة بشكل تلقائي ثم احتضنها والدها وهي تجهش بالبكاء.

وكشفت وسائل إعلام انجليزية عن هوية الطفلة، التي تدعى بيل ماكنالي، وهي عارضة أزياء وابنة مصمم الرقصات الرياضية، تومي ماكنالي.

وتأهل منتخب إنجلترا لأول مرة في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، على حساب نظيره الدنماركي، إثر فوزه عليه (2-1) في الوقت الإضافي، ليضرب "الأسود الثلاثة" موعدا مع المنتخب الإيطالي في النهائي، بعد غد، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

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