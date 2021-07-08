رسمياً..سان جرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم الخميس عن تعاقده مع أسطورة ريال مدريد الإسباني قلب الدفاع سيرخيو راموس بعقد لعامين حتى 2023، ما يجعل نادي العاصمة المغامرة الأخيرة على الأرجح في مسيرة ابن الـ35 عاماً.

وبتعاقده مع لاعب من طراز بطل مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 الذي يحل في "بارك دي برانس" كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، يعزز سان جرمان طموحه بتحقيق الحلم الأكبر المتمثل بإحراز دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي توج بها الإسباني في أربع مناسبات مع النادي الملكي.

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