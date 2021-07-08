مورينيو كما لم تره من قبل

المصدر: البيان

يواصل المدرب البرتغالي، جوزي مورينيو صناعة الحدث، أينما حل وارتحل، بخرجاته الغريبة، وكان الموعد هذه المرة خارج الميدان، وبالضبط في شوارع روما الإيطالية.

وفاجأ مورينيو، سكان ومرتادي شوارع العاصمة الإيطالية، من خلال تنقله إلى مقر تدريب فريقه الجديد روما، على دراجة نارية “فيسبا”.

وأقدم مورينيو، على هذه الخرجة، بعد اللوحة الفنية التي رسمها له فنان إيطالي على أحد جدران شوارع روما، والتي تظهره فيها على دراجة نارية.

يذكر أن جوزي مورينيو، انتقل الصيف الجاري، إلى إيطاليا، للإشراف على العارضة الفنية لنادي روما، وسط ترحيب كبير من مشجعي الذئاب.

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