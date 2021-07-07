سبيناتسولا وطفله يرددان النشيد الوطني الإيطالي من المنزل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

انضم ليوناردو سبيناتسولا لاعب المنتخب الإيطالي، إلى زملائه من منزله أمس، في ترديد النشيد الوطني لبلاده، قبل لقاء المنتخب الإسباني في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد أن تم استبعاده بسبب تمزق في وتر العرقوب.

ونشر اللاعب مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهره وهو يردد النشيد الوطني الإيطالي مع طفله، قبل المباراة التي حققت فيها إيطاليا الفوز بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، لتنتظر في المباراة النهائية، الفائز من لقاء منتخبي إنجلترا والدنمارك.

وحماس لاعبي إيطاليا وهو يرددون النشيد الوطني لبلادهم، إثار إعجاب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والذين اعتبروا ذلك من أبرز الأحداث في مباريات "يورو 2020"، خاصة وأن كل اللاعبين يصطفون وأذرعهم حول بعضهم البعض، ويقومون بترديد كلمات النشيد كاملة في ويمبلي.

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