البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا

المصدر: ريو دي جانيرو - أ ف ب

حجزت البرازيل إحدى بطاقتي المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا في كرة القدم المقامة على أرضها، بفوزها بهدف نظيف على البيرو في نصف النهائي على ملعب «نيلتون سانتوس» في ريو دي جانيرو. وبفضل الهدف الذي سجله لاعب وسط ليون الفرنسي لوكاس باكيتا (35) بعد تمريرة من نجم باريس سان جرمان الفرنسي أيضاً نيمار، ستسعى بطلة العالم خمس مرات إلى خطف لقبها العاشر في البطولة القارية.

ويلتقي منتخب السامبا في النهائي العشرين في تاريخه (خسر 11 مرة) على ملعب ماراكانا السبت، الفائز في نصف النهائي الثاني بين الأرجنتين وكولومبيا في برازيليا.

وقدمت البرازيل مستويات مميزة في البطولة حيث حافظت على سجلها خالياً من الهزائم في دور المجموعات حاصدة ثلاثة انتصارات (ضد فنزويلا، البيرو، وكولومبيا) وتعادلاً مع (الإكوادور) لتتصدر المجموعة الثانية.

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