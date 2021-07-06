برشلونة ممنوع من تسجيل أغويرو وديباي وغارسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصبحت الأعباء المالية لبرشلونة، سيئة للغاية، حتى لم يعد النادي قادراً على تسجيل أي من تعاقداته الصيفية، وفقاً لتقارير انتشرت في وسائل الإعلام الإسبانية. وأفادت التقارير بأن برشلونة تجاوز الحد الصارم للرواتب في الدوري الإسباني، ولا يمكنه تسجيل الوافدين الجدد، مثل سيرجيو أغويرو وممفيس ديباي وإريك غارسيا رسمياً، في قائمته المشاركة في الدوري الموسم المقبل.

وفي الوقت نفسه، برشلونة مطالب بتقديم عرض مالي كبير، للاحتفاظ بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي بات لاعباً حراً، بعد انتهاء عقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، وبينما لا تزال المفاوضات جارية معه، ويحتاج برشلونة إلى الاستغناء عن عدد كبير من لاعبيه، لإفراغ مساحة للراتب الجديد لميسي.

ويتم حالياً دفع اللاعبين إلى الخروج، وبعضهم عن طريق الاختيار، والبعض الآخر بالإجبار، لوضع حد أقصى للراتب، وعلى سبيل المثال، يقترب جونيور فيربو، من الانضمام إلى ليدز يونايتد الإنجليزي، في صفقة لا تزيد قيمتها على 13 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيوفر على برشلونة 8 ملايين جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

كما تم إرسال فرانسيسكو ترينكاو إلى إنجلترا، في صفقة إعارة إلى وولفز، مع خيار الشراء، واللاعب ميراليم بيانيتش، من بين قائمة طويلة من اللاعبين الذين قد يتم طردهم من برشلونة قريباً، كما يقال إن برشلونة، على استعداد لقبول عرض يصل إلى 21 مليون جنيه إسترليني، للاستغناء عن فيليب كوتينيو، ما يوفر للنادي حوالي 9 ملايين جنيه إسترليني، من الأجور ومدفوعات الصفقات.

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