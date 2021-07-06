التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ودعت التونسية أنس جابر بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعدما خسرت من البلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 4 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و 6-3في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات ربع النهائي .

و قدمت أنس جابر المصنفة 24عالميا خلال مشوارها في البطولة مستويات جيدة وتمكنت من الإطاحة بكبار المصنفات مثل البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة التاسعة عالميا، والتي تغلبت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-5 و1-6 و 6-1 في ثمن النهائي، و في الدور الثالث على الإسبانية غابرين موغوروزا المصنفة 12 عالميا.

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