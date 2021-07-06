    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون

    المصدر:
    • دبي-عدنان الغربي
    التاريخ:

    ودعت التونسية  أنس جابر  بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعدما خسرت  من البلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 4 عالميا  بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و  6-3في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات ربع النهائي .

    و قدمت أنس جابر المصنفة 24عالميا خلال مشوارها في البطولة مستويات جيدة وتمكنت من الإطاحة بكبار المصنفات مثل   البولندية إيغا شفيونتيك  المصنفة التاسعة عالميا، والتي  تغلبت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-5 و1-6 و 6-1 في ثمن النهائي، و    في الدور الثالث على الإسبانية غابرين موغوروزا المصنفة 12 عالميا.

    كلمات دالة:
    • التونسية انس جابر ،
    • بطولة ويمبلدون
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